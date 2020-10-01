Россия начала очередной призыв в Крыму. Украина выразила решительный протест

Фото: призывники (РБК-Украина)

Российская Федерация начала очередной призыв на военную службу граждан Украины в оккупированном Крыму. Украина решительно осуждает действия Москвы, которые нарушают международное гуманитарное право.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Как поясняют в ведомстве, международное право запрещает России принуждать жителей оккупированного Крыма служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, а также оказывать давление и вести пропаганду для добровольного вступления в армию.

"С начала оккупации Россия провела уже 11 кампаний, во время которых около 25 тысяч человек были незаконно призваны в Вооруженные силы РФ. Россия должна прекратить такие правонарушения и неуклонно придерживаться обязательств государства-оккупанта", - подчеркнули в МИД.

В ведомстве также призывают мировое сообщество отреагировать на нарушение международного гуманитарного права и прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Напомним, 1 октября в России, а также в оккупированном Крыму стартовал призыв на военную службу. Соответствующий указ был подписан российским президентом Владимиром Путиным. В российскую армию планируют призвать 135 тысяч человек.

Добавим, Украина обвиняла Россию в отправке жителей оккупированного Крыма на Донбасс для участие в боевых действиях против украинской армии.