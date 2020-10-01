Росія почала черговий призов в Криму. Україна висловила рішучий протест

Фото: призовники (РБК-Україна)

Російська Федерація почала черговий призов на військову службу громадян України в окупованому Криму. Україна рішуче засуджує дії Москви, які порушують міжнародне гуманітарне право.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Як пояснюють у відомстві, міжнародне право забороняє Росії примушувати мешканців окупованого Криму служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду для добровільного вступу до армії.

"Від початку окупації Росія провела вже 11 кампаній, під час яких близько 25 тисяч осіб були незаконно призвані у Збройні сили РФ. Росія має припинити такі правопорушення та неухильно дотримуватись зобов’язань держави-окупанта", - наголосили в МЗС.

У відомстві також закликають світову спільноту відреагувати на порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини Росією в окупованому Криму.

Нагадаємо, 1 жовтня в Росії, а також в окупованому Криму стартував призов на військову службу. Відповідний указ був підписаний російським президентом Володимиром Путіним. До російської армії планують призвати 135 тисяч осіб.

Додамо, Україна звинувачувала Росію у відправці жителів окупованого Криму на Донбас для участь і бойових діях проти української армії.