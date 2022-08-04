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Россия начала новую информационную атаку, чтобы посеять панику среди украинцев

Фото: Россия начала новую информационную атаку против Украины (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Россия начала новый этап специальных информационных операций против Украины. Его цель - посеять панические настроения среди населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В информационном пространстве Украины массово распространяются фейки. Используя, в частности, теракт в Еленовке, Россия находит поводы для постоянного информационного террора и запугивания. Цель - дестабилизировать и деморализовать украинское общество.

Агрессор распространяет недостоверную информацию и пытается манипулировать обществом, подтолкнуть к действиям, которые могут дестабилизировать страну в период войны.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными призывает соблюдать информационную гигиену.

"Украина делает все возможное для возвращения пленных, их обмена, а также розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", - сообщают в штабе.

Напомним, после российского теракта в Еленовке определенные лица начали собирать информацию об украинских защитниках и их родственниках.

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