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Росія розпочала нову інформаційну атаку, щоб посіяти паніку серед українців

Фото: Росія розпочала нову інформаційну атаку проти України (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росія почала новий етап спеціальних інформаційних операцій проти України. Його мета - посіяти панічні настрої серед населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В інформаційному просторі України масово розповсюджуються фейки. Використовуючи, зокрема, теракт в Оленівці, Росія знаходить приводи для постійного інформаційного терору та залякування. Мета - дестабілізувати та деморалізувати українське суспільство.

Агресор поширює недостовірну інформацію та намагається маніпулювати суспільством, підштовхнути до дій, які можуть дестабілізувати країну в період війни.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликає дотримуватися інформаційної гігієни.

"Україна робить усе можливе для повернення полонених, їхнього обміну, а також розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - повідомляють в штабі.

Нагадаємо, після російського теракту в Оленівці певні особи почали збирати інформацію про українських захисників та їх родичів.

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