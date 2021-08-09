Россия начала масштабные военные учения, в том числе в оккупированных Крыму и Абхазии

Учения проходят с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет проведен в период с 9 августа по 15 сентября. Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье, Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, и на российских военных базах в Армении.

Отмечается, что в рамках учений мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ЮВО выполнят учебно-боевые задачи специалисты всех родов войск.

Будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая корабли ЧФ и КФЛ.