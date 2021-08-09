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Росія почала масштабні військові навчання, в тому числі в окупованих Криму і Абхазії

Автор: Анастасія Рокитна

Російська армія розпочинає тиждень масштабних батальйонних тактичних навчань на півдні Росії. У тому числі в окупованих Криму, Північній Осетії та Абхазії.

Про це повідомляє РБК-Україна, сслылаясь на "Інтерфакс".

Навчання проходять із залученням авіації і кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

Етап двосторонніх батальйонних тактичних і спеціальних навчань буде проведено в період з 9 серпня по 15 вересня. Навчання пройдуть на 20 загальновійськових полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі, Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, і на російських військових базах у Вірменії.

Зазначається, що в рамках навчань мотострілецьких, танкових і артилерійських підрозділів ЮВО виконають навчально-бойові завдання фахівці всіх родів військ.

Будуть задіяні сили армійської, військово-транспортної, штурмової та оперативно-тактичної авіації, а також частини і з'єднання, включаючи кораблі ЧФ і КФЛ.

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Російська ФедераціяученияАбхазияКрим