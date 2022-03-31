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Россия начала использовать аэропорт Бреста для ударов по Украине

Брест (Фото: travelblog.lv)
Автор: Константин Широкун

Российская армия начала использовать аэродром Бреста для нанесения воздушных ударов по Украине. О точном количестве и моделях базирующихся на нем самолетов не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко в эфире информационного марафона.

"Наступление из Беларуси уже фактически идет, только не белорусской армии. Более того, россияне начали использовать Брестский аэропорт, с которого начинаются обстрелы наших территорий", — отметил Денисенко.

Советник также подчеркнул, что введение белорусских войск на территорию Украины пока отложен по нескольким причинам. Так, президент Беларуси не готов к массовым жертвам среди своей армии, к тому же оперативная обстановка на северном направлении существенно изменилась – российские войска отступают.

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