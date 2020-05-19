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Россия с начала года выдала паспорта более 100 тыс. украинцев

Новости » Политика     19.05.2020 - 12:05
Россия с начала года выдала паспорта более 100 тыс. украинцев
Фото: российский паспорт (УНИАН)

Украинцы составили две трети от новых граждан Российской Федерации

Российская Федерация за первый квартал выдала паспорта 108,5 тыс. граждан Украины. При этом резкий прирост фиксируется с прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что с начала года российское гражданство получили более 161 тыс. человек, и это в два раза превышает показатели аналогичного периода 2019 года. При этом основная часть получателей российских паспортов - граждане Украины. В частности, в первом квартале 2020 года их доля составила 67% - 108,5 тысяч человек.

Данный прирост связывают с тем, что с лета прошлого года Россия начала массово раздавать паспорта украинцам с оккупированных территорий Донбасса. Также сообщается, что с начала 2016 года российские паспорта получили 676,8 тыс. граждан Украины.

Напомним, в апреле президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз упростил процедуру получения гражданства РФ для украинцев. Теперь для получения российского паспорта не нужно отказываться от украинского. До этого были приняты законодательные изменения для признания граждан Украины "носителями русского языка". Этот статус позволяет получить новое гражданство в упрощенном порядке.

Отметим, ранее в украинском Кабмине оценили население оккупированного Донбасса в 1,6 млн человек.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Российская Федерацияпаспортукраинцы
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