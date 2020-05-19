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Росія з початку року видала паспорти понад 100 тис. українців

Новини » Політика     19.05.2020 - 12:05
Росія з початку року видала паспорти понад 100 тис. українців
Фото: російський паспорт (УНІАН)

Українці становили дві третини від нових громадян Російської Федерації

Російська Федерація за перший квартал видала паспорти 108,5 тис. громадян України. При цьому різкий приріст фіксується з минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що з початку року російське громадянство отримали понад 161 тис. осіб, і це вдвічі перевищує показники аналогічного періоду 2019 року. При цьому основна частина одержувачів російських паспортів - громадяни України. Зокрема, у першому кварталі 2020 року їх частка склала 67% - 108,5 тисяч осіб.

Даний приріст пов'язують з тим, що з літа минулого року Росія почала масово роздавати паспорти українцям з окупованих територій Донбасу. Також повідомляється, що з початку 2016 року російські паспорти отримали 676,8 тис. громадян України.

Нагадаємо, у квітні президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз спростив процедуру отримання громадянства РФ для українців. Тепер для отримання російського паспорта не потрібно відмовлятися від українського. До цього були прийняті законодавчі зміни для визнання громадян України "носіями російської мови". Цей статус дозволяє отримати нове громадянство в спрощеному порядку.

Відзначимо, раніше в українському Кабміні оцінили населення окупованого Донбасу у 1,6 млн осіб.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Російська Федераціяпаспортукраинцы
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