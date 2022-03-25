Россия начала артиллерийские учения на Курилах

Российская армия начала артиллерийские учения на Курильских островах с привлечением более 3 000 военных. Также в учениях задействованы сотни единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что на учениях отрабатывается отражение высадки морского десанта и уничтожение авиации средствами ПВО. В частности, проводятся стрельбы из 152-мм самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" по целям на дистанциях до нескольких десятков километров. На ближних дистанциях работают расчеты минометов "Сани". Кроме того, артиллеристы отрабатывают навыки управления огнем противотанковых ракетных комплексов (ПТУР). А подразделения войск противовоздушной обороны (ПВО) выполняют комплекс мер по обнаружению, идентификации и уничтожению авиации.