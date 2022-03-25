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Россия начала артиллерийские учения на Курилах

Фото: российская армия начала учения на Курилах (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлия Бойко

Российская армия начала артиллерийские учения на Курильских островах с привлечением более 3 000 военных. Также в учениях задействованы сотни единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что на учениях отрабатывается отражение высадки морского десанта и уничтожение авиации средствами ПВО. В частности, проводятся стрельбы из 152-мм самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" по целям на дистанциях до нескольких десятков километров. На ближних дистанциях работают расчеты минометов "Сани".

Кроме того, артиллеристы отрабатывают навыки управления огнем противотанковых ракетных комплексов (ПТУР). А подразделения войск противовоздушной обороны (ПВО) выполняют комплекс мер по обнаружению, идентификации и уничтожению авиации.

Напомним, ранее Япония присоединилась к антироссийским санкциям из-за войны против Украины, в ответ Россия вышла из мирных переговоров и отменила безвиз для японцев на Курильских островах.

Отметим, Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые были присоединены к СССР по итогам Второй мировой войны.

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Российская ФедерацияКурильские острова