Росія почала артилерійські навчання на Курилах
Російська армія почала артилерійські навчання на Курильських островах із залученням понад 3 000 військових. Також у навчаннях задіяні сотні одиниць техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
Повідомляється, що на навчаннях відпрацьовується відбиття висадки морського десанту і знищення авіації засобами ППО. Зокрема, проводяться стрільби з 152-мм самохідних артилерійських установок "Гіацинт-С" по цілях на дистанціях до декількох десятків кілометрів. На ближніх дистанціях працюють розрахунки мінометів "Сани".
Крім того, артилеристи відпрацьовують навички управління вогнем протитанкових ракетних комплексів (ПТКР). А підрозділи військ протиповітряної оборони (ППО) виконують комплекс заходів з виявлення, ідентифікації та знищення авіації.
Нагадаємо, раніше Японія приєдналася до антиросійських санкцій через війну проти України, у відповідь Росія вийшла з мирних переговорів і скасувала безвіз для японців на Курильських островах.
Зазначимо, Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, які були приєднані до СРСР за підсумками Другої світової війни.
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