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Росія почала артилерійські навчання на Курилах

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Курильські острови, П'ятниця 25 березня 2022 08:59
Росія почала артилерійські навчання на Курилах Фото: російська армія почала навчання на Курилах (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлія Бойко

Російська армія почала артилерійські навчання на Курильських островах із залученням понад 3 000 військових. Також у навчаннях задіяні сотні одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Повідомляється, що на навчаннях відпрацьовується відбиття висадки морського десанту і знищення авіації засобами ППО. Зокрема, проводяться стрільби з 152-мм самохідних артилерійських установок "Гіацинт-С" по цілях на дистанціях до декількох десятків кілометрів. На ближніх дистанціях працюють розрахунки мінометів "Сани".

Крім того, артилеристи відпрацьовують навички управління вогнем протитанкових ракетних комплексів (ПТКР). А підрозділи військ протиповітряної оборони (ППО) виконують комплекс заходів з виявлення, ідентифікації та знищення авіації.

Нагадаємо, раніше Японія приєдналася до антиросійських санкцій через війну проти України, у відповідь Росія вийшла з мирних переговорів і скасувала безвіз для японців на Курильських островах.

Зазначимо, Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, які були приєднані до СРСР за підсумками Другої світової війни.

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Російська Федерація Курильские острова
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