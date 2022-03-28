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Россия набирает "добровольцев" для поддержания "порядка" на оккупированной территории, - Генштаб

Фото: Россия набирает добровольцев для отправки в Украину (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

Генштаб ВСУ заявил, что на территории России проводится набор граждан для создания подразделений "добровольцев". Они будут призваны поддерживать оккупационный режим в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По сообщению Генерально штаба ВСУ на территории Российской Федерации проводится набор граждан для пополнения личного состава подразделений оккупационных войск.

Так же будут созданы подразделения "добровольцев", задачей которых будет поддержание "порядка" на оккупированных территориях Украины.

Напомним, что Россия набирает наемников, для отправки в Украину.

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