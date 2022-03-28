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Росія набирає "добровольців" для підтримки "порядку" на окупованій території, - Генштаб

Фото: Росія набирає добровольців для відправки в Україну (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

Генштаб ЗСУ заявив, що на території Росії проводиться набір громадян для створення підрозділів "добровольців". Вони будуть покликані підтримувати окупаційний режим в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За повідомленням Генерального штабу ЗСУ на території Російської Федерації проводиться набір громадян для поповнення особового складу підрозділів окупаційних військ.

Так само будуть створені підрозділи "добровольців", завданням яких буде підтримка "порядку" на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що Росія набирає найманців, для відправки в Україну.

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