Россия мобилизует подростков из "Юнармии" для войны против Украины, - Денисова

Россия проводит мобилизацию среди подростков в отрядах "Юнармии" для продолжения войны на территории Украины. Решение об их привлечении к военным действиям было принято еще в середине марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

" В лучших традициях Гитлера РФ как пушечное мясо решила бросить в бой молодежь. Под всеобщую мобилизацию попали отряды "Юнармии", часть которых находится и во временно оккупированной Автономной Республике Крым", - пишет Денисова.

Начиная с 29 марта, всем "юнармейцам", которым исполнилось 18 лет - начали приходить письма с приглашения провести "собеседование" и "провести культурно-патриотические занятия".

"Юнармейцев будут собирать в штабах до 10 апреля 2022 года, после этого их планируется перебрасывать в места дислокации, а затем – на Харьковщину и Донбасс", - пишет Венедиктова.