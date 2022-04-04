Росія мобілізує підлітків з "Юнармії" для війни проти України, - Денісова
Росія проводить мобілізацію серед підлітків в загонах "Юнармії" для продовження війни на території України. Рішення про їх залучення до воєнних дій було ухвалено ще в середині березня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.
"У найкращих традиціях Гітлера РФ як гарматне м’ясо вирішила кинути у бій молодь. Під загальну мобілізацію потрапили загони "Юнармії", частина яких знаходиться і в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим", - пише Денісова.
Починаючи з 29 березня, усім "юнармійцям", яким виповнилося 18 років - почали приходити листи із запрошення провести "співбесіду" та "провести культурно-патріотичні занятя".
"Юнармійців збиратимуть у штабах до 10 квітня 2022 року, після цього їх планується перекидати у місця дислокації, а потім – на Харківщину та Донбас", - пише Венедіктова.
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