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Росія мобілізує підлітків з "Юнармії" для війни проти України, - Денісова

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Понеділок 04 квітня 2022 14:37
Росія мобілізує підлітків з "Юнармії" для війни проти України, - Денісова Фото: уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія проводить мобілізацію серед підлітків в загонах "Юнармії" для продовження війни на території України. Рішення про їх залучення до воєнних дій було ухвалено ще в середині березня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"У найкращих традиціях Гітлера РФ як гарматне м’ясо вирішила кинути у бій молодь. Під загальну мобілізацію потрапили загони "Юнармії", частина яких знаходиться і в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим", - пише Денісова.

Починаючи з 29 березня, усім "юнармійцям", яким виповнилося 18 років - почали приходити листи із запрошення провести "співбесіду" та "провести культурно-патріотичні занятя".

"Юнармійців збиратимуть у штабах до 10 квітня 2022 року, після цього їх планується перекидати у місця дислокації, а потім – на Харківщину та Донбас", - пише Венедіктова.

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