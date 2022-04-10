Росія мобілізує в ОРДЛО інвалідів і працівників "стратегічних підприємств", - ГУР

Росія почала втягувати у війну проти України жителів тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, які не підлягають призову. Ворог мобілізує інвалідів дитинства та співробітників "стратегічних підприємств".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони.

"РФ мобілізує з ОРДЛО осіб, які взагалі не підлягають призову. В першу чергу це стосується співробітників "стратегічних підприємств", яким до цього часу гарантували "бронь", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, на Алчевський металургійний комбінат (АМК) прийшла нова рознарядка на 1700 осіб. Це четверта і найбільша хвиля мобілізації на комбінаті. Раніше приходили рознарядки на 1000, 500, 400 осіб.

Також знято "бронь" зі співробітників, які обслуговують районні електричні мережі.

"Щоб підвищити "ефективність" мобілізаційних заходів, співробітникам автоінспекції "ЛНР" надали право видавати повістки на стаціонарних постах ДАІ. На трасі Алчевськ-Біле працює кілька мобільних бригад, які зупиняють транспорт на дорозі та виписують повістки чоловікам, які знаходяться в автомобілях", - розповідають в ГУР.

Відомо, що співробітники райвійськкоматів "ЛНР" та військова поліція РФ проводять поквартирні обходи в пошуках чоловіків призивного віку (18-65 років).

"Документи осіб, що не підлягають призову, було знайдено серед паперів знищеного підрозділу так званої "армії ДНР". Зокрема, Олександра Савенка, інваліда дитинства, який не підлягав військовому призову. Або Андрія Івакіна, співробітнику шахти "Комсомолець Донбасу" із довідкою про те, що він працює на "стратегічно важливому підприємстві". Нікому з них не допомогли отримані документи й всі назавжди залишились в українській землі", - додають в ГУР.

Нагадаємо, нещодавно високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив про те, що Кремль почав мобілізацію резервістів і новобранців. Таким чином Росія планує набрати більше 60 000 військових.

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