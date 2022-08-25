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Россия массово применяет в Украине запрещенные кассетные бомбы, - отчет CMC

Фото: Россия применяет против Украины кассетные снаряды (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Россия массово обстреливает населенные пункты Украины кассетными боеприпасами. Эксперты задокументировали сотни случаев их использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Коалиции по кассетным боеприпасам (CMC).

Наблюдатели отмечают, что российские войска широко используют против гражданского населения кассетные бомбы. В результате этого погибли мирные жители, были повреждены дома, школы и больницы.

С 24 февраля эксперты задокументировали сотни обстрелов кассетными боеприпасами.

"Широкое применение Россией запрещенных международным сообществом кассетных боеприпасов в Украине демонстрирует вопиющее пренебрежение к человеческой жизни, гуманитарным принципам и правовым нормам", - сказала директор Human Rights Watch Мэри Уэрхэм.

Также наблюдатели добавили, что украинские силы, по-видимому, также несколько раз применяли кассетные боеприпасы.

Чем опасны кассетные бомбы?

Кассетные снаряды состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелкокалиберных бомб. В зависимости от модели, количество таких бомб может составлять от нескольких десятков до более чем 600.

Большинство мелких снарядов должны взрываться от удара, но в реальности они детонируют, когда их трогают или перемещают. Такие бомбы очень опасны для гражданских. Применение таких снарядов запрещено гуманитарным правом, в частности Конвенцией по кассетным боеприпасам.

Стоит отметить, что ни Россия, ни Украина не присоединились к конвенции о запрещении их использования.

Напомним, вчера российские войска обстреляли населенные пункты в Харьковской области кассетными боеприпасами.

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