Росія масово застосовує в Україні заборонені касетні бомби, - звіт CMC

Спостерігачі зазначають, що російські війська широко використовують проти цивільного населення касетні бомби. В результаті цього загинули мирні жителі, були пошкоджені будинки, школи і лікарні.

З 24 лютого експерти задокументували сотні обстрілів касетними боєприпасами.

"Широке застосування Росією заборонених міжнародним співтовариством касетних боєприпасів в Україні демонструє кричущу зневагу до людського життя, гуманітарних принципів і правових норм", - сказала директор Human Rights Watch Мері Уерхем.

Також спостерігачі додали, що українські сили, мабуть, також кілька разів застосовували касетні боєприпаси.

Чим небезпечні касетні бомби?

Касетні снаряди складаються з контейнерів, які відкриваються в повітрі і розкидають велику кількість дрібнокаліберних бомб. Залежно від моделі, кількість таких бомб може становити від декількох десятків до більш ніж 600.

Більшість дрібних снарядів повинні вибухати від удару, але в реальності вони детонують, коли їх чіпають або переміщують. Такі бомби дуже небезпечні для цивільних. Застосування таких снарядів заборонено гуманітарним правом, зокрема Конвенцією з касетних боєприпасів.

Варто зазначити, що ні Росія, ні Україна не приєдналися до Конвенції про заборону їх використання.