Россия манипулирует: "Газпром" уже трижды сокращал транзит газа, - Оператор ГТС

По его словам, "Газпром" трижды сокращал транзит газа: 1 января с 186 млн кубометров до 124 млн кубометров в сутки, с 1 сентября - до 109 млн кубометров, а с 1 октября до 86 млн кубометров, хотя платит за 109 млн.

Он также отметил, что "Газпром" часто использует транзитные мощности, которые уже оплачены. И не только в Украине, но и в других странах, например, в Словакии.

"Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году имеют манипулятивный характер. Следует отметить, что действующий контракт предполагает не ежегодную транспортировку 40 млрд кубометров, а ежедневные транспортировки 109 млн кубометров. Сейчас физически транспортируется значительно меньше - 85,9 млн кубометров в сутки", - отметил Макогон.