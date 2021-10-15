RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія маніпулює: "Газпром" вже тричі скорочував транзит газу, - Оператор ГТС

Автор: Артем Горовенко

Російський "Газпром" цього року тричі скорочував обсяг транзит газу територією України. Тому заяви російського газу про зростання поставок є маніпулятивними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора Оператора ГТС Сергія Макогона.

За його словами, "Газпром" тричі скорочував транзит газу: 1 січня з 186 млн кубометрів до 124 млн кубометрів на добу, з 1 вересня - до 109 млн кубометрів, а з 1 жовтня до 86 млн кубометрів, хоча платить за 109 млн.

Він також зазначив, що "Газпром" часто використовує транзитні потужності, які вже оплачені. І не тільки в Україні, а й в інших країнах, наприклад, у Словаччині.

"Заяви керівництва РФ про збільшення транзиту через Україну в 2021 році мають маніпулятивний характер. Слід зазначити, що чинний контракт передбачає не щорічне транспортування 40 млрд кубометрів, а щоденні транспортування 109 млн кубометрів. Зараз фізично транспортується значно менше - 85,9 млн кубометрів на добу", - зазначив Макогон.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що Москва цього року перевищить зобов'язання транзиту газу через Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяТранзит газу