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Росія бреше про причини дефіциту зерна у світі: Зеленський навів два аргументи

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Київ, Понеділок 30 травня 2022 23:28
Росія бреше про причини дефіциту зерна у світі: Зеленський навів два аргументи Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Росія свідомо створює проблему з дефіцитом зерна, щоб Україна не отримала мільярди доларів за свій експорт. При цьому Москва бреше про причини продовольчої кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що РФ використовує жителів африканських і азійських країн як розмінну монету.

"На такому тлі особливо цинічними виглядають розповіді російських представників про те, що нібито санкції не дозволяють їм наростити експорт їх продовольства. Мовляв, вони начебто не хочуть допустити кризи, але нібито санкції їм заважають. Ясно, що вони брешуть", - заявив Зеленських.

Президент навів два аргументи, чому Кремль бреше про причини проблем з експортом продовольства.

"По-перше, російське продовольство санкціями не блокувалося. По-друге, на нашій захопленій території російські окупанти вкрали вже як мінімум півмільйона тонн зернових і шукають зараз, як їх десь в чорну продати. Так продати, щоб грошей заробити і зберегти дефіцит на легальному ринку", - сказав він.

Нагадаємо, Росія, розв'язавши війну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці. Експорт української продукції майже зупинився через блокування РФ портів на Чорному морі.

Втім, нещодавно Росія заявила, що готова зробити коридор для експорту українського зерна та іншого продовольства. Однак РФ вимагає для цього зняти санкції.

При цьому Путін звинуватив західні країни в прийнятті рішень, що призвели до кризи з постачанням продовольства.

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Володимир Зеленський
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