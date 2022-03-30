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Россия легализовала "параллельный импорт" без разрешения владельца товарного знака

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Москва, Среда 30 марта 2022 15:36
Россия легализовала "параллельный импорт" без разрешения владельца товарного знака Фото: Москва легализовала воровство интеллектуальной продукции (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство России одобрило легализацию "параллельного импорта". Разрешена реализация импортной продукции на территории РФ без разрешения владельца товарного знака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Еще один подписанный документ касается так называемого "параллельного импорта". Цель этого механизма - удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя", - сказал он.

Список продукции, которую можно будет ввозить в РФ без разрешения правообладателя, по словам Мишустина, будет утверждаться Минпромторгом РФ по предложениям отраслей.

"Такой подход позволит гарантировать поставки товаров в нашу страну в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков", - сообщил Мишустин.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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