Россия в Крыму развернула штабы и готова к потенциальной агрессии, - СНБО

Российская Федерация в аннексированном Крыму развернула военные штабы, которые потенциальном может задействовать в активной фазе боевых действий. Кроме того, на полуострове подготовлена мобилизационная база.

Об этом в интервью "Крым.Реалии" заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

По его словам, в условиях подготовленных штабов и мобилизационной базы Россия в Крыму может провести учения, которые могут перейти в активную фазу боевых действий.

"… это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще обучение, а завтра утром это уже что - начало агрессии", - заявил Кривонос.

При этом он подчеркнул, что Украина готова к любым угрозам. Он также считает, что Россия может начать новую фазу агрессии против Украины в любой момент и с любого участка границы, в том числе и из аннексированного Крыма.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация уже потеряла шансы успешно нормализовать незаконную оккупацию Крыма.

Также стало известно, что Украина подготовила стратегию деоккупации Крыма, но на данный момент документ не является публичным.