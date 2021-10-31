Россия и Китай вызвали разочарование итогами саммита по климату, - Байден

Разочарование по итогам саммита G20 в Риме в плане климатической повестки связано с позициями России и Китая. С таким утверждением выступил президент США Джо Байден.

Он отметил, что Россия и Китай, по сути, не показались с точки зрения каких-либо обязательств, направленных на борьбу с изменением климата.

"Есть причина, почему люди должны быть разочарованы. Я сам разочарован. Но мы приняли ряд положений здесь, чтобы прекратить субсидирование угля (речь о финансировании проектов по производству электроэнергии за счет угля). Я думаю, вы увидите, что мы добились значительного прогресса и многое еще предстоит, но от нас потребуется продолжать концентрировать внимание на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия", - добавил Байден.