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Россия и Китай вызвали разочарование итогами саммита по климату, - Байден

Автор: Артур Родивилов

Разочарование по итогам саммита G20 в Риме в плане климатической повестки связано с позициями России и Китая. С таким утверждением выступил президент США Джо Байден.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Он отметил, что Россия и Китай, по сути, не показались с точки зрения каких-либо обязательств, направленных на борьбу с изменением климата.

"Есть причина, почему люди должны быть разочарованы. Я сам разочарован. Но мы приняли ряд положений здесь, чтобы прекратить субсидирование угля (речь о финансировании проектов по производству электроэнергии за счет угля). Я думаю, вы увидите, что мы добились значительного прогресса и многое еще предстоит, но от нас потребуется продолжать концентрировать внимание на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия", - добавил Байден.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что встреча стран "Большой двадцатки" по климату не оправдала его надежд.

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