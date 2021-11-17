Россия и Китай создали совместный центр космической погоды
Китай и Россия создали центр космической погоды в Пекине в рамках всемирных усилий по совершенствованию систем глобальных центров космической погоды. Такое заявление сделали в Китайском метеорологическом управлении (CMA).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Центр космической погоды Китайско-российского консорциума (CRC) будет находиться в ведении CMA, Управления гражданской авиации Китая и Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России.
Отмечается, что погода в космосе важна для работы спутников, безопасности полетов и наземных трубопроводов.
Центр также нацелен на усиление международного влияния Китая в сфере обслуживания авиации, связанной с космической погодой.
Также известно, что Китай уже создал предварительную основу для оперативного механизма космической погоды и может делать краткосрочные и долгосрочные прогнозы погоды.
Напомним, что Россия испытала ракету в космосе и уничтожила спутник. Там заявили, что осколки спутника не представляли угрозы.