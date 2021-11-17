Россия и Китай создали совместный центр космической погоды

Китай и Россия создали центр космической погоды в Пекине в рамках всемирных усилий по совершенствованию систем глобальных центров космической погоды. Такое заявление сделали в Китайском метеорологическом управлении (CMA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Центр космической погоды Китайско-российского консорциума (CRC) будет находиться в ведении CMA, Управления гражданской авиации Китая и Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России.

Отмечается, что погода в космосе важна для работы спутников, безопасности полетов и наземных трубопроводов.

Центр также нацелен на усиление международного влияния Китая в сфере обслуживания авиации, связанной с космической погодой.