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Россия и Китай создали совместный центр космической погоды

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Китай, Россия, Среда 17 ноября 2021 07:12
Россия и Китай создали совместный центр космической погоды Фото: Россия и Китай создали совместный центр космической погоды (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Китай и Россия создали центр космической погоды в Пекине в рамках всемирных усилий по совершенствованию систем глобальных центров космической погоды. Такое заявление сделали в Китайском метеорологическом управлении (CMA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Центр космической погоды Китайско-российского консорциума (CRC) будет находиться в ведении CMA, Управления гражданской авиации Китая и Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России.

Отмечается, что погода в космосе важна для работы спутников, безопасности полетов и наземных трубопроводов.

Центр также нацелен на усиление международного влияния Китая в сфере обслуживания авиации, связанной с космической погодой.

Также известно, что Китай уже создал предварительную основу для оперативного механизма космической погоды и может делать краткосрочные и долгосрочные прогнозы погоды.

Напомним, что Россия испытала ракету в космосе и уничтожила спутник. Там заявили, что осколки спутника не представляли угрозы.

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