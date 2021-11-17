Росія і Китай створили спільний центр космічної погоди

Китай і Росія створили центр космічної погоди в Пекіні в рамках всесвітніх зусиль з удосконалення систем глобальних центрів космічної погоди. Таку заяву зробили в китайському метеорологічному управлінні (CMA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Центр космічної погоди китайсько-російського консорціуму (CRC) буде перебувати у віданні CMA, Управління цивільної авіації Китаю і Федеральної служби з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища Росії.

Відзначається, що погода в космосі важлива для роботи супутників, безпеки польотів і наземних трубопроводів.

Центр також націлений на посилення міжнародного впливу Китаю в сфері обслуговування авіації, пов'язаної з космічною погодою.