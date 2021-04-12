Россия и Китай препятствуют реакции мира на переворот в Мьянме, - Боррель

По его словам, эти страны мешают ввести эмбарго на поставки оружия.

"Неудивительно, что Россия и Китай блокируют попытки Совета безопасности ООН, например, ввести эмбарго на поставки оружия", - сказал главный дипломат Евросоюза.

Он напомнил, что Евросоюз готовит новые санкции в отношении частных лиц и компаний, принадлежащих военным Мьянмы. Хотя влияние Евросоюза на экономику страны относительно невелико, ЕС может предложить расширить свои экономические связи с Мьянмой, если демократия будет восстановлена.

Отметим, что в Мьянме военные убили более 700 невооруженных демонстрантов, в том числе 46 детей, после того, как захватили власть у избранного правительства 1 февраля.