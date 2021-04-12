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Россия и Китай препятствуют реакции мира на переворот в Мьянме, - Боррель

Автор: Наталья Скороход

Россия и Китай препятствуют совместному международному ответу на военный переворот в Мьянме. Об этом заявил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, эти страны мешают ввести эмбарго на поставки оружия.

"Неудивительно, что Россия и Китай блокируют попытки Совета безопасности ООН, например, ввести эмбарго на поставки оружия", - сказал главный дипломат Евросоюза.

Он напомнил, что Евросоюз готовит новые санкции в отношении частных лиц и компаний, принадлежащих военным Мьянмы. Хотя влияние Евросоюза на экономику страны относительно невелико, ЕС может предложить расширить свои экономические связи с Мьянмой, если демократия будет восстановлена.

Отметим, что в Мьянме военные убили более 700 невооруженных демонстрантов, в том числе 46 детей, после того, как захватили власть у избранного правительства 1 февраля.

Напомним, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. После этого начались протесты.

Ранее сообщалось, что в Мьянме убили 80 протестующих 10 апреля. Жертвы переворота появляются каждый день.

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