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Росія та Китай перешкоджають реакції світу на переворот у М'янмі, - Боррель

Автор: Наталья Скороход

Росія і Китай перешкоджають спільному міжнародній відповіді на військовий переворот у М'янмі. Про це заявив представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, ці країни заважають запровадити ембарго на постачання зброї.

"Не дивно, що Росія і Китай блокують спроби Ради безпеки ООН, наприклад, ввести ембарго на постачання зброї", - сказав головний дипломат Євросоюзу.

Він нагадав, що Євросоюз готує нові санкції стосовно приватних осіб і компаній, що належать військовим М'янми. Хоча вплив Євросоюзу на економіку країни відносно невеликий, ЄС може запропонувати розширити свої економічні зв'язки з М'янмою, якщо демократія буде відновлена.

Зазначимо, що в М'янмі військові вбили понад 700 неозброєних демонстрантів, в тому числі 46 дітей, після того, як захопили владу в обраного уряду 1 лютого.

Нагадаємо, 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Після цього почалися протести.

Раніше повідомлялося, що у М'янмі вбили 80 протестувальників 10 квітня. Жертви перевороту з'являються щодня.

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