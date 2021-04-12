Росія та Китай перешкоджають реакції світу на переворот у М'янмі, - Боррель

За його словами, ці країни заважають запровадити ембарго на постачання зброї.

"Не дивно, що Росія і Китай блокують спроби Ради безпеки ООН, наприклад, ввести ембарго на постачання зброї", - сказав головний дипломат Євросоюзу.

Він нагадав, що Євросоюз готує нові санкції стосовно приватних осіб і компаній, що належать військовим М'янми. Хоча вплив Євросоюзу на економіку країни відносно невеликий, ЄС може запропонувати розширити свої економічні зв'язки з М'янмою, якщо демократія буде відновлена.

Зазначимо, що в М'янмі військові вбили понад 700 неозброєних демонстрантів, в тому числі 46 дітей, після того, як захопили владу в обраного уряду 1 лютого.