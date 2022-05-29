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Росія і Китай отримають новий статус у стратегії НАТО, - представник Італії

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Рим, Неділя 29 травня 2022 17:58
Росія і Китай отримають новий статус у стратегії НАТО, - представник Італії Фото: НАТО присвоїть новий статус Росії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Стратегічна концепція Північноатлантичного альянсу зазнає відчутних змін на саміті країн-членів об'єднання в Іспанії. НАТО відреагує на загрози з боку РФ і Китаю.

Про це розповів представник Італії в НАТО Франческо Марія Тало, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Північноатлантичний альянс оновить стратегічну концепцію для протистояння викликам XXI століття. Зокрема, НАТО визначить позицію щодо кібератак, гібридних загроз, новітніх технологій та змін клімату.

"Ми змінимо ставлення до Росії, що в останньому документі вважалася партнером. А також додамо Китай, який досі не фігурував у стратегії", – розповів Тало.

Саміт Північноатлантичного альянсу цьогоріч прийме Мадрид. Зустріч лідерів країн-членів НАТО відбудеться 29-30 червня.

Нагадаємо, президент Туреччини Ердоган оцінив переговори з Фінляндією і Швецією щодо заявок на вступ у НАТО.

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