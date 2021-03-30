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Россия и Китай объединяют усилия для противостояния Западу, - Боррель

Новина українською → Брюссель, Вторник 30 марта 2021 06:40
Россия и Китай объединяют усилия для противостояния Западу, - Боррель Фото: Жозеп Боррель (РБК-Украин)
Автор: Артур Родивилов

Россия и Китай объединяют свои силы с целью противостоять западному миру. Такую точку зрения высказал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Об этом сообщает DW.

Но и в этом случае будущий геополитический ландшафт многополярного мира не будет простым, добавил он.

Сближение России и Китая основано прежде всего на отвержении демократических ценностей и противодействии тому, что обе страны считают "вмешательством" в свои внутренние дела, отметил глава дипломатии ЕС. По словам Борреля, Москва и Пекин пользуются похожим языком, говоря о странах Запада.

Обе страны хотят усилить экономическую независимость от западных государств, указал европейский дипломат.

Однако КНР обладает явным преимуществом перед РФ, добавил он. Россия никогда не являлась экономическим соперником или крупным торговым партнером Запада, Китай же представляет собой вторую экономику мира и важного партнера как для ЕС, так и для США, подчеркнул Боррель.

Напомним, Евросоюз 22 марта ввел санкции против Китая, России и Северной Кореи за нарушения прав человека. В санкционном списке оказались китайские чиновники и "охранник Кадырова".

После этого Китай ответил Европейскому союзу на введенные санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин назвал такой шаг Евросоюза вмешательством в китайские внутренние дела и принял меры в ответ.

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