Росія і Китай єднають зусилля для протистояння Заходу, - Боррель
Росія і Китай об'єднують свої сили з метою протистояти західному світу. Таку точку зору висказав верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.
Про це повідомляє DW.
Але і в цьому випадку майбутній геополітичний ландшафт багатополярного світу не буде простим, додав він.
Зближення Росії і Китаю засноване перш за все на відкиданні демократичних цінностей і протидії того, що обидві країни вважають "втручанням" у свої внутрішні справи, зазначив глава дипломатії ЄС. За словами Борреля, Москва і Пекін користуються схожим мовою, кажучи про країни Заходу.
Обидві країни хочуть посилити економічну незалежність від західних держав, зазначив європейський дипломат.
Проте КНР володіє явною перевагою перед РФ, додав він. Росія ніколи не була економічним суперником або великим торговельним партнером Заходу, Китай ж являє собою другу економіку світу і важливого партнера як для ЄС, так і для США, підкреслив Боррель.
Нагадаємо, Євросоюз 22 березня ввів санкції проти Китаю, Росії та Північної Кореї за порушення прав людини. У списку санкцій виявилися китайські чиновники і "охоронець Кадирова".
Після цього Китай відповів Європейського союзу на введені сьогодні санкції за порушення прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі. Пекін назвав такий крок Євросоюзу втручанням у внутрішні китайські справи та ухвалив заходи у відповідь.