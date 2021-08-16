UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия и Китай не исключают признание правления "Талибана" в Афганистане

Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация и Китай готовятся официально признать правление "Талибана" на территории Афганистана. Страны планируют строить дружеские отношения с боевиками и призывают к плавной передаче власти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DailyMail.

Кремль, со своей стороны, заявил, что не имеет планов по эвакуации посольства, которое сегодня находится в Кабуле. Российская Федерация отметила, что боевики гарантировали безопасность дипломатическому персоналу. По словам прессекретаря политического офиса талибов Сухаля Шахина, политика радикального движения обеспечивает безопасные условия для работы посольств России и других страны.

По информации иного СМИ France 24, по словам прессекретаря МИД Китая Хуа Чунин, "Талибан" неоднократно заявлял о надежде относительно развития отношений с республикой и дальнейшего восстановление Афганистана.

"Мы приветствуем это. Китай уважает право афганского народа самостоятельно определять свою судьбу и готов продолжать развивать ... дружеские отношения и отношения сотрудничества с Афганистаном", - добавила Чунин.

Также МИД Китая призывает представителей радикального движения обеспечить безопасность афганцев и иностранных граждан.

Читайте РБК-Украина в Google News
АфганистанРоссийская ФедерацияКитай