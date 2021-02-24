Россия изучила все возможности размещения ядерного оружия в Крыму, - разведка

"На сегодня РФ считает, что размещение, перемещение ядерного оружия на территорию Крыма проводить нецелесообразно и обеспечивается это базами, расположенными на территории Краснодарского края, Ростовской области, теми, которые находятся на территории Российской Федерации", - пояснил представитель ГУР.

В то же время, как рассказал Скибицкий, оккупанты уже изучили все возможности и состояние объектов, которые использовались во времена Советского Союза. Больше всего их заинтересовал объект "Феодосия-13".

"Наибольший интерес они проявили к объекту "Феодосия-13", сделали его проверку, инспекцию, определили, какие необходимы работы, скажем, для обсервации, для охраны этого объекта", - рассказал он.

Как подчеркнул представитель разведки, наличие ядерного оружия в Крыму - это угроза уже не только Черноморскому региону, а уже угроза более регионального, европейского характера.