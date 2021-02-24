Россия изучила все возможности размещения ядерного оружия в Крыму, - разведка

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что Россия изучила все возможности для размещения ядерного оружия на территории оккупированного Крыма. Однако оккупанты считают размещение ядерного оружия на полуострове нецелесообразным.

"На сегодня РФ считает, что размещение, перемещение ядерного оружия на территорию Крыма проводить нецелесообразно и обеспечивается это базами, расположенными на территории Краснодарского края, Ростовской области, теми, которые находятся на территории Российской Федерации", - пояснил представитель ГУР.

В то же время, как рассказал Скибицкий, оккупанты уже изучили все возможности и состояние объектов, которые использовались во времена Советского Союза. Больше всего их заинтересовал объект "Феодосия-13".

"Наибольший интерес они проявили к объекту "Феодосия-13", сделали его проверку, инспекцию, определили, какие необходимы работы, скажем, для обсервации, для охраны этого объекта", - рассказал он.

Как подчеркнул представитель разведки, наличие ядерного оружия в Крыму - это угроза уже не только Черноморскому региону, а уже угроза более регионального, европейского характера.