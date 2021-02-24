Росія вивчила всі можливості розміщення ядерної зброї в Криму, - розвідка

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що Росія вивчила всі можливості для розміщення ядерної зброї на території окупованого Криму. Однак окупанти вважають розміщення ядерної зброї на півострові недоцільним.

"На сьогодні РФ вважає, що розміщення, переміщення ядерної зброї на територію Криму проводити недоцільно і забезпечується це базами, розміщеними на території Краснодарського краю, Ростовської області, тими, які знаходяться на території Російської Федерації", - пояснив представник ГУР.

Водночас, як розповів Скібіцький, окупанти вже вивчили всі можливості та стан об'єктів, які використовувалися в часи Радянського Союзу. Найбільше їх зацікавив об'єкт "Феодосія 13".

"Найбільший інтерес вони проявили до об'єкту "Феодосія 13", зробили його перевірку, інспекцію, визначили, які необхідні роботи, скажімо, для обсервації, для охорони цього об'єкта", - розповів він.

Як наголосив представник розвідки, наявність ядерної зброї в Криму - це загроза вже не тільки Чорноморського регіону, а вже загроза більш регіонального, європейського характеру.