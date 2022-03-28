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Россия изолировала Украину от международной морской торговли, - разведка Британии

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Лондон, Понедельник 28 марта 2022 03:11
Россия изолировала Украину от международной морской торговли, - разведка Британии Фото: Россия продолжает блокировать черноморское побережье Украины (facebook com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Военная разведка Британии сообщила, что Россия продолжает блокаду украинского черноморского побережья. В результате Украина отрезана от международной морской торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметили в британской разведке, российские военные корабли продолжают удаленно блокировать украинское побережье в Черном море. В результате Украина оказалась фактически изолирована о международной морской торговли.

В спецслужбе добавили, что военно-морские силы России продолжают наносить ракетные удары по объектам на всей территории Украины. Пуски в основном производятся из акватории Черного моря.

Напомним, в результате морской блокады со стороны России в черноморских портах Украины застряли иностранные суда. Москва заявила о создании гуманитарного коридора для их выхода, однако в украинских ВМС назвали это очередной манипуляцией российских оккупантов.

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