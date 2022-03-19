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Россия изменила свой подход на стратегию истощения, - Минобороны Британии

Фото: Россия изменила свой подход на стратегию истощения (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Россия до сих пор не смогла достичь своих первоначальных целей в Украине. В связи с этим Кремль был вынужден изменить подход и теперь придерживается стратегии истощении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Британии в Twitter.

"Кремль до сих пор не смог достичь своих первоначальных целей. Он был удивлен масштабами и жестокостью украинского сопротивления. Россия была вынуждена изменить свой оперативный подход и теперь придерживается стратегии истощения", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии заявили, что это может повлечь за собой неизбирательное использование огневой мощи.

"Это, вероятно, повлечет за собой неизбирательное использование огневой мощи, что приведет к увеличению числа жертв среди гражданского населения, разрушению украинской инфраструктуры и усилению гуманитарного кризиса", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Владимир Путин усилил свой контроль над российскими внутренними СМИ.

"Кремль пытается контролировать повествование, отвлечь внимание от оперативных проблем и скрыть от российского народа высокие цифры потерь среди российского населения", - говорится в сообщении.

Война России против Украины продолжается 24-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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