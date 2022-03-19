Росія змінила свій підхід на стратегію виснаження, - Міноборони Британії

"Кремль досі не зміг досягти своїх первинних цілей. Він був здивований масштабами і жорстокістю українського опору. Росія була змушена змінити свій оперативний підхід і тепер дотримується стратегії виснаження", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії заявили, що це може спричинити за собою невибіркове використання вогневої потужності.

"Це, ймовірно, спричинить за собою невибіркове використання вогневої потужності, що призведе до збільшення числа жертв серед цивільного населення, руйнування української інфраструктури та посилення гуманітарної кризи", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Володимир Путін посилив свій контроль над російськими внутрішніми ЗМІ.

"Кремль намагається контролювати розповідь, відвернути увагу від оперативних проблем і приховати від російського народу високі цифри втрат серед російського населення", - йдеться в повідомленні.