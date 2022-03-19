Россия изменила свой подход на стратегию истощения, - Минобороны Британии
Россия до сих пор не смогла достичь своих первоначальных целей в Украине. В связи с этим Кремль был вынужден изменить подход и теперь придерживается стратегии истощении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Британии в Twitter.
"Кремль до сих пор не смог достичь своих первоначальных целей. Он был удивлен масштабами и жестокостью украинского сопротивления. Россия была вынуждена изменить свой оперативный подход и теперь придерживается стратегии истощения", - говорится в сообщении.
В Минобороны Британии заявили, что это может повлечь за собой неизбирательное использование огневой мощи.
"Это, вероятно, повлечет за собой неизбирательное использование огневой мощи, что приведет к увеличению числа жертв среди гражданского населения, разрушению украинской инфраструктуры и усилению гуманитарного кризиса", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Владимир Путин усилил свой контроль над российскими внутренними СМИ.
"Кремль пытается контролировать повествование, отвлечь внимание от оперативных проблем и скрыть от российского народа высокие цифры потерь среди российского населения", - говорится в сообщении.
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