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Росія змінила свій підхід на стратегію виснаження, - Міноборони Британії

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Лондон, Субота 19 березня 2022 08:49
Росія змінила свій підхід на стратегію виснаження, - Міноборони Британії Фото: Росія змінила свій підхід на стратегію виснаження (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Росія досі не змогла досягти своїх первинних цілей в Україні. У зв'язку з цим Кремль був змушений змінити підхід і тепер дотримується стратегії виснаженні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Британії в Twitter.

"Кремль досі не зміг досягти своїх первинних цілей. Він був здивований масштабами і жорстокістю українського опору. Росія була змушена змінити свій оперативний підхід і тепер дотримується стратегії виснаження", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії заявили, що це може спричинити за собою невибіркове використання вогневої потужності.

"Це, ймовірно, спричинить за собою невибіркове використання вогневої потужності, що призведе до збільшення числа жертв серед цивільного населення, руйнування української інфраструктури та посилення гуманітарної кризи", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Володимир Путін посилив свій контроль над російськими внутрішніми ЗМІ.

"Кремль намагається контролювати розповідь, відвернути увагу від оперативних проблем і приховати від російського народу високі цифри втрат серед російського населення", - йдеться в повідомленні.

Війна Росії проти України триває 24-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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