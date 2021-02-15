Россия с июля делает все, чтобы заблокировать переговоры по Донбассу, - Резников

Российская Федерация с июля пытается блокировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе. При этом нормандский формат и минские соглашения являются на сегодняшний день единственной почвой для прекращения конфликта.

Об этом во время дискуссии "Минские соглашения: выполнить нельзя разорвать?" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

Он отметил, что минские соглашения не являются международным договором и носят лишь политико-дипломатический характер. Однако Украина не планирует отказываться от этих соглашений.

"Сегодня пока это единственный вариант. Две платформы существуют. Это нормандский формат, как высшего уровня платформа урегулирования военного вооруженного международного конфликта между Украиной и Россией на территории Донбасса. И как дитя, рожденное нормандским форматом - минские соглашения", - заявил Резников.

Он добавил, что Россия уже более чем полгода пытается заблокировать переговорный процесс.

"К сожалению по логике (минских соглашений - ред.) там все сложно, но там с политикой все хорошо. У них есть четкая цель и пока с июля прошлого года РФ делает все, чтобы заблокировать любые переговорные процессы, придумывая разные причины. У них есть свое видение: они хотят блокировать переговоры", - добавил он.