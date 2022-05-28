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Росія випробувала гіперзвукову ракету "Циркон" поблизу Швеції та Фінляндії

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Баренцове море, Субота 28 травня 2022 15:24
Росія випробувала гіперзвукову ракету "Циркон" поблизу Швеції та Фінляндії Фото: запуск ракети "Циркон" (mіl.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Північний флот Російської Федерації провів випробування гіперзвукової ракети "Циркон" поблизу Швеції та Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Повідомляється, що випробувальний пуск був здійснений з корабля в Баренцевому морі по морській мішені в Білому морі.

"За даними об'єктивного контролю гіперзвукова крилата ракета "Циркон" успішно вразила морську мішень, розташовану на відстані близько 1000 км. Політ гіперзвукової ракети відповідав заданим параметрам", - зазначили в Міноборони Росії.

Нагадаємо, в середині травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Москва виступає проти будь-якого розширення Північноатлантичного альянсу.

Незважаючи на те, що президент Росії Володимир Путін заявив про те, що вступ Швеції та Фінляндії в НАТО не загрожує РФ, на заході країни розгорнуть ще 12 військових частин.

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