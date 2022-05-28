Росія випробувала гіперзвукову ракету "Циркон" поблизу Швеції та Фінляндії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Повідомляється, що випробувальний пуск був здійснений з корабля в Баренцевому морі по морській мішені в Білому морі.

"За даними об'єктивного контролю гіперзвукова крилата ракета "Циркон" успішно вразила морську мішень, розташовану на відстані близько 1000 км. Політ гіперзвукової ракети відповідав заданим параметрам", - зазначили в Міноборони Росії.