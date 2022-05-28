Росія випробувала гіперзвукову ракету "Циркон" поблизу Швеції та Фінляндії
Північний флот Російської Федерації провів випробування гіперзвукової ракети "Циркон" поблизу Швеції та Фінляндії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
Повідомляється, що випробувальний пуск був здійснений з корабля в Баренцевому морі по морській мішені в Білому морі.
"За даними об'єктивного контролю гіперзвукова крилата ракета "Циркон" успішно вразила морську мішень, розташовану на відстані близько 1000 км. Політ гіперзвукової ракети відповідав заданим параметрам", - зазначили в Міноборони Росії.
Нагадаємо, в середині травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Москва виступає проти будь-якого розширення Північноатлантичного альянсу.
Незважаючи на те, що президент Росії Володимир Путін заявив про те, що вступ Швеції та Фінляндії в НАТО не загрожує РФ, на заході країни розгорнуть ще 12 військових частин.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.