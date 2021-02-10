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Россия использует Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль

Автор: РБК-Украина

Россия пытается использовать свою вакцину против коронавируса Sputnik V для получения политического влияния на оккупированных территориях Донбасса и странах Восточной Европы.

Об этом заявил изданию POLITICO премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который прибыл в Брюссель для встречи с высокопоставленными чиновниками ЕС.

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"Здесь важно признать, что Российская Федерация фактически пытается навязать свою вакцину, как инструмент влияния на некоторые из регионов, в частности на те, которые сейчас не контролируются украинским правительством. И не только там, но и во многих странах Восточной Европы", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что Украине, для противодействия российской пропаганде, важно было получить "очень сильный сигнал" от ЕС по поддержке в вопросе вакцинации. По словам премьера, лучшим таким сигналом может стать начало получения Украиной вакцины от отдельных государств-членов Евросоюза.

8 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен пообещала, что страны ЕС помогут Украине с вакциной.

"ЕС на стороне Украины, как и всегда, особенно в трудные моменты вашей недавней истории. Потому что все мы являемся одной европейской семьей", - сказала фон дер Ляєн в видеообращении на форуме "Украина 30".

Напомним, в Министерстве здравоохранения анонсировали старт массовой вакцинации украинцев с 15 февраля.

Кроме того, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в стране готовят карту спроса тех, кто хочет вакцинироваться от коронавируса. Будут принимать электронные заявки.

Также в Министерстве здравоохранения заверили, что доступ к вакцинам будет у всех.

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