Россия использует Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль

"Здесь важно признать, что Российская Федерация фактически пытается навязать свою вакцину, как инструмент влияния на некоторые из регионов, в частности на те, которые сейчас не контролируются украинским правительством. И не только там, но и во многих странах Восточной Европы", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что Украине, для противодействия российской пропаганде, важно было получить "очень сильный сигнал" от ЕС по поддержке в вопросе вакцинации. По словам премьера, лучшим таким сигналом может стать начало получения Украиной вакцины от отдельных государств-членов Евросоюза.

8 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен пообещала, что страны ЕС помогут Украине с вакциной.

"ЕС на стороне Украины, как и всегда, особенно в трудные моменты вашей недавней истории. Потому что все мы являемся одной европейской семьей", - сказала фон дер Ляєн в видеообращении на форуме "Украина 30".