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Росія використовує Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль

Автор: РБК-Україна

Росія намагається використати свою вакцину проти коронавірусу Sputnik V для отримання політичного впливу на окупованих територіях Донбасу та країнах Східної Європи.

Про це заявив виданню POLITICO прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який прибув у Брюссель для зустрічі з високопосадовцями ЄС.

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"Тут важливо визнати, що Російська Федерація намагається фактично нав’язати свою вакцину як інструмент впливу на деякі з регіонів, зокрема на ті, які наразі не контролюються українським урядом. І не лише там, а й у багатьох країнах Східної Європи", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Україні, для протидії російській пропаганді, важливо було отримати "дуже сильний сигнал" від ЄС щодо підтримки у питанні вакцинації. За словами прем’єра, найкращим таким сигналом може стати початок отримання Україною вакцини від окремих держав-членів Євросоюзу.

8 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що країни ЄС допоможуть Україні з вакциною.

"ЄС на боці України, як і завжди, особливо у важкі моменти вашої недавньої історії. Бо всі ми є однією європейською родиною", - сказала фон дер Ляєн у відеозверненні на форумі "Україна 30".

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я анонсували старт масової вакцинації українців з 15 лютого.

Крім того, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що в країні готують мапу попиту тих, хто хоче вакцинуватись від коронавірусу. Будуть приймати електронні заявки.

Також у Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що доступ до вакцин буде у всіх.

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