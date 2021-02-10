Росія використовує Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль

"Тут важливо визнати, що Російська Федерація намагається фактично нав’язати свою вакцину як інструмент впливу на деякі з регіонів, зокрема на ті, які наразі не контролюються українським урядом. І не лише там, а й у багатьох країнах Східної Європи", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Україні, для протидії російській пропаганді, важливо було отримати "дуже сильний сигнал" від ЄС щодо підтримки у питанні вакцинації. За словами прем’єра, найкращим таким сигналом може стати початок отримання Україною вакцини від окремих держав-членів Євросоюзу.

8 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що країни ЄС допоможуть Україні з вакциною.

"ЄС на боці України, як і завжди, особливо у важкі моменти вашої недавньої історії. Бо всі ми є однією європейською родиною", - сказала фон дер Ляєн у відеозверненні на форумі "Україна 30".