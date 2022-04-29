Россия использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия, - разведка

"30 лет назад российская федерация оккупировала территорию Приднестровья. Каждый год там проводят мобилизационные учения с размещенной на этой территории оперативной группой российских войск. Во время учений отрабатываются оборонительные и контрнаступальні действия с применением боеприпасов со складов в селе Колбасном. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды”, - заявил в эфире телеканала “Настоящее время” представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Кроме этого, представитель военной разведки Украины заявил, что сегодняшняя ситуация в регионе это явный сигнал о готовности российской федерации использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для агрессии не только против Украины, но и возможных агрессивных действий против Республики Молдова.

Там сейчас идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы Российской Федерации. Осуществленные на территории ПМР террористические акты были направлены на принуждение Приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск. Кроме того, взрывы на объектах будут подаваться как угроза для населения региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель-оставить этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет. Относительно самих терактов-это характерный почерк ФСБ РФ. По нашим данным все что сейчас происходит на территории Приднестровья находится под контролем фсб РФ”, - заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.