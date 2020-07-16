Россия использует "криминал" для расшатывания ситуации в Украине, - Баканов

Российская Федерация для расшатывания ситуации в Украине использует криминальные элементы. В этом активно задействованы спецслужбы России.

Об этом на совещании в Офисе генпрокурора заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за последние полгода СБУ предотвратила три террористических акта. При этом Россия не оставляет попыток расшатать ситуацию в Украине

"Мы понимаем, что спецслужбы недружественной нам страны постоянно пытаются расшатать ситуацию в Украине. В том числе с использованием криминальных элементов", - заявил Баканов.

Он также в качестве примеров привел предотвращение подрыва торгового центра в Харькове, а также госпиталя и цистерн с аммиаком на территории химического завода в Северодонецке.

Напомним, ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что в Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира, при этом большинство из них - не украинцы.

Отметим, еще в 2016 году тогдашняя глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявляла, что "воры в законе" в Украине представляют интересы российских спецслужб.