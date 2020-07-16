Росія використовує "кримінал" для розхитування ситуації в Україні, - Баканов

Російська Федерація для розхитування ситуації в Україні використовує кримінальні елементи. У цьому активно задіяні спецслужби Росії.

Про це на нараді в Офісі генпрокурора заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за останні півроку СБУ попередила три терористичні акти. При цьому Росія не залишає спроб розхитати ситуацію в Україні

"Ми розуміємо, що спецслужби недружньої нам країни постійно намагаються розхитати ситуацію в Україні. У тому числі з використанням кримінальних елементів", - заявив Баканов.

Він також в якості прикладів навів попередження підриву торгового центру в Харкові, а також госпіталю і цистерн з аміаком на території хімічного заводу в Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, раніше голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що в Україні осіло близько 10% "злодіїв в законі" з усього світу, при цьому більшість з них - не українці.

Відзначимо, ще в 2016 році тодішня голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе заявляла, що "злодії в законі" в Україні представляють інтереси російських спецслужб.