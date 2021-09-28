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Россия не использует газ как оружие, чтобы наказывать Украину, - Кремль  

Автор: Александр Мороз

Российская Федерация не использует природный газ в качестве оружия, чтобы давить на другие страны, включая Украину. Экспорт газа используется исключительно в интересах России и россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, газовый контракт России и Венгрии не направлен на то, чтобы "наказывать" Украину.

"Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо, чтобы кого-либо наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах, в интересах народа нашей страны, для увеличения благосостояния россиян, исключительно на коммерческой основе", - отметил он.

Песков подчеркивает, что использование голубого топлива в таком режиме полностью соответствует интересам потребителей в Европе, а также интересам стран, которые предоставляют условия для транзита, если этот транзит экономически выгоден и целесообразен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский называл российский газопровод "Северный поток-2" оружием, которое неправильно не замечать.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки.

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