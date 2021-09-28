Росія не використовує газ як зброю, щоб карати Україну, - Кремль  

Російська Федерація не використовує природний газ як зброю, щоб тиснути на інші країни, включаючи Україну. Експорт газу використовується виключно в інтересах Росії та росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
За його словами, газовий контракт Росії та Угорщини не спрямований на те, щоб "карати" Україну.
"Росія ніколи не використовувала, не використовує і не має на увазі використовувати блакитне паливо, щоб будь-кого карати. Росія використовує блакитне паливо виключно в своїх інтересах, в інтересах народу нашої країни, для збільшення добробуту росіян, виключно на комерційній основі", - зазначив він.
Пєсков підкреслює, що використання блакитного палива в такому режимі повністю відповідає інтересам споживачів в Європі, а також інтересам країн, які надають умови для транзиту, якщо цей транзит економічно вигідний і доцільний.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський називав російський газопровід "Північний потік-2" зброєю, яку неправильно не помічати.
Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду.