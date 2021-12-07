Россия может использовать Беларусь для наступления на Украину, - Госдеп

Россия может использовать Беларусь для наступления на Украину. Об этом предупредила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Виктории Нуланд в Сенате.

По ее словам, режим Лукашенко проявил себя зависимым от политики Кремля, и это вызывает опасения.

"США наблюдают вероятность того, что по мере того, как Лукашенко становится все более и более зависимым от Кремля и все больше отказывается от суверенитета Беларуси... Россия может фактически использовать белорусскую территорию для наступления на Украину и/или замаскировать свои (военные, - ред.) силы под белорусские силы", - отметила Нуланд..